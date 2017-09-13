Минэкономразвития РФ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре на уровне 3,2%

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Москва, 13 сентября. Инфляция в России в сентябре составит 0–0,1%. Об этом говорится в свежем докладе министерства экономического развития Российской Федерации.

Согласно предварительным прогнозам, в годовом выражении инфляция замедлится до 3,1–3,2%.

«В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция, в первую очередь за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал телеканал «360», президент России Владимир Путин потребовал добиться снижения инфляции в стране.