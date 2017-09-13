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Новости Сирии
Сирия сегодня: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, главари ИГ бегут из Дейр эз-Зора, операции САА в Хомсе
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    Сирия сегодня: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, главари ИГ бегут из Дейр эз-Зора, операции САА в Хомсе

    21:21  13 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, главари ИГ бегут из Дейр эз-Зора, операции САА в Хомсе

    Сирия, 13 сентября. В сети появилось видео обстрелов курдами ИГИЛ* в Ракке; сирийские военные освободили несколько селений в провинции Хомс; главари подразделений ИГИЛ бегут из пригородов Дейр эз-Зора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Бои SDF с ИГИЛ в Ракке

    Поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) продолжают наступательные операции в западных районах города Ракка, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По данным интернет-ресурса, несколько дней ожесточенные бои между курдами и боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) продолжались в Национальной больнице Ракки.

    Накануне курдские SDF в одной из соцсетей опубликовали видео, на которых видно, как подразделения атакуют позиции ИГИЛ в Национальнй больнице.

    Помимо использования автоматического оружия, от штурмовых винтовок до тяжелых пулеметов, отряды SDF также использовали управляемую ракету.

    Несмотря на некоторые сообщения в социальных сетях о том, что ранее курдские силы захватили Национальную больницу, более надежные источники, связанные с SDF, еще не подтвердили эту информацию.

    Курдские отряды Сирийских демократических сил продолжают наступательные операции

    Сирийские военные продвигаются в Хомсе

    По данным военного источника, на востоке провинции Хомс спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) совместно с союзными силами восстановили контроль над населенными пунктами, Загрутия, Дарвишия, Люэбда, Гнейман и Умм Садж, сообщает сирийское информагентство SANA.

    Преследуя ИГИЛ, как отмечает агентство, военнослужащие армии Башара Асада уничтожили большое количество боевиков. На данный момент саперные группы преступили к обезвреживанию заложенных экстремистами мин и других взрывных устройств.

    Агентство отмечает, что с начала текущей недели правительственные войска вернули контроль над восьмью населенными пунктами в районе города Джуб Аль-Джарра, тем самым расширив зону безопасности к северу и западу от возвышенностей Джебаль Баляас.

    Сирийские военные продвигаются в Хомсе

    Ситуация в провинции Дейр эз-Зор и ее административном центре

    В Дейр эз-Зоре правительственные войска провели несколько успешных операций по расширению зоны контроля в окрестностях военного аэродрома и места расположения 137-го полка, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По данным корреспондента агентства, в населенных пунктах Аль-Дженена, Хатла, Аль-Мреаийя и Аль-Бгейлия сирийская военная авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ.

    Местные источники сообщают, что из населенного пункта Мхемида, что на западе провинции Дейр эз-Зор, сбежали новые группы террористов, среди которых были назначенные командованием террористической группировки «министр сельского хозяйства», один из главарей «исламской полиции» и другие особо опасные радикальные исламисты вместе с семьями.

    Источники также сообщили, что в селении Букрос Фогани радикалы ИГ похитили трех девушек, которых якобы обвинили в обсуждении успехов САА в провинции Дейр эз-Зор.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #асад #курды #дейр эз-зор #ракка #хомс #аа
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