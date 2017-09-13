Сирия сегодня: курды атакуют ИГИЛ в Ракке, главари ИГ бегут из Дейр эз-Зора, операции САА в Хомсе

В Избранное

Сирия, 13 сентября. В сети появилось видео обстрелов курдами ИГИЛ* в Ракке; сирийские военные освободили несколько селений в провинции Хомс; главари подразделений ИГИЛ бегут из пригородов Дейр эз-Зора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои SDF с ИГИЛ в Ракке

Поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) продолжают наступательные операции в западных районах города Ракка, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным интернет-ресурса, несколько дней ожесточенные бои между курдами и боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) продолжались в Национальной больнице Ракки.

Накануне курдские SDF в одной из соцсетей опубликовали видео, на которых видно, как подразделения атакуют позиции ИГИЛ в Национальнй больнице.

SDF targeting the big ISIS-held hospital in Raqqa city. pic.twitter.com/aGpGPMKydW — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) September 12, 2017

Помимо использования автоматического оружия, от штурмовых винтовок до тяжелых пулеметов, отряды SDF также использовали управляемую ракету.

Несмотря на некоторые сообщения в социальных сетях о том, что ранее курдские силы захватили Национальную больницу, более надежные источники, связанные с SDF, еще не подтвердили эту информацию.

Сирийские военные продвигаются в Хомсе

По данным военного источника, на востоке провинции Хомс спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) совместно с союзными силами восстановили контроль над населенными пунктами, Загрутия, Дарвишия, Люэбда, Гнейман и Умм Садж, сообщает сирийское информагентство SANA.

Преследуя ИГИЛ, как отмечает агентство, военнослужащие армии Башара Асада уничтожили большое количество боевиков. На данный момент саперные группы преступили к обезвреживанию заложенных экстремистами мин и других взрывных устройств.

Агентство отмечает, что с начала текущей недели правительственные войска вернули контроль над восьмью населенными пунктами в районе города Джуб Аль-Джарра, тем самым расширив зону безопасности к северу и западу от возвышенностей Джебаль Баляас.

Ситуация в провинции Дейр эз-Зор и ее административном центре

В Дейр эз-Зоре правительственные войска провели несколько успешных операций по расширению зоны контроля в окрестностях военного аэродрома и места расположения 137-го полка, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента агентства, в населенных пунктах Аль-Дженена, Хатла, Аль-Мреаийя и Аль-Бгейлия сирийская военная авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ.

Местные источники сообщают, что из населенного пункта Мхемида, что на западе провинции Дейр эз-Зор, сбежали новые группы террористов, среди которых были назначенные командованием террористической группировки «министр сельского хозяйства», один из главарей «исламской полиции» и другие особо опасные радикальные исламисты вместе с семьями.

Источники также сообщили, что в селении Букрос Фогани радикалы ИГ похитили трех девушек, которых якобы обвинили в обсуждении успехов САА в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.