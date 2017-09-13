Сирия: Марков оценил перспективы взаимодействия России и Ирана на Ближнем Востоке

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Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в Сочи, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Они обсудили положение дел в Сирии, Ираке и в районе Персидского залива, а также вопросы борьбы с терроризмом.

Взаимодействие в Сирии

Федеральное агентство новостей обратилось к директору Института политических исследований Сергею Маркову за оценкой того, как будут развиваться ирано-российские отношения в ближнеесрочной перспективе.

«Наша с Ираном позиция совпадает по нескольким вопросам. Прежде всего, конечно же, это Сирия. Здесь мы выступаем как фактические военные союзники, пусть и не идеальные. Среди наших военных распространено мнение, что на иранцев не вполне можно полагаться. При этом речь идет не только о политической стороне дела, но также и о чисто военных вопросах. Оно и понятно: в Сирии в составе проиранских формирований воюют даже не сами иранцы, а наемники-афганцы и бойцы ливанской «Хезболлы», — заявил эксперт.

Другая точка сопряжения российского и иранского внешнеполитических интересов — это так называемая ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном. Известно, что нынешний президент США Дональд Трамп желает ее разрыва. Ради поддержания региональной стабильности Россия — точно так же, как и сами иранцы — желает, чтобы сделка продолжала действовать.

«Отчасти наши с Ираном позиции совпадают и в вопросе противостояния радикальному суннитскому джихадизму на Ближнем Востоке. Все эти исламистские движения поддерживаются арабскими монархиями Персидского залива. Наши с Ираном интересы тождественны в том, что мы хотим остановить эту поддержку», — добавляет Марков.

Точки расхождения

Впрочем, между Москвой и Тегераном есть существенные точки расхождения, продолжает политолог. Преимущественно они лежат в экономической сфере. Со временем они могут привести к росту разногласий между Россией и Ираном.

«Россия долго помогала Ирану выйти из экономической изоляции и прекратить международные санкции. Но после снятия санкций иранцы закрыли множество очень важных для нас совместных экономических проектов и начали заключать контракты с американцами и европейцами. Такое поведение подходит некоему анекдотическому хитрому и коварному Востоку, но никак не великой международной державе», — отмечает Марков.

Также Россия и Иран не совпадают в своих оценках некоторых военных группировок, действующих на Ближнем Востоке. Россия очень критично относится к целому ряду движений, официально поддерживаемых Ираном.

«Наконец, и это самое главное, мы с Ираном расходимся в видении послевоенного будущего Сирии. Иран, опираясь на свою текущую военную помощь, хотел бы закрепить свое доминирование над сирийским руководством и сделать Асада своим младшим партнером», — резюмирует Марков.

Россия, быть может, и не хочет полного ухода иранцев из Сирии, как того добиваются наши «западные партнеры», тем не менее с амбициями Тегерана она также не согласна.