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Новости Украины: «натовский» Божок во главе СВР, украинская химия в РФ, отмена гастролей Орбакайте
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    Новости Украины: «натовский» Божок во главе СВР, украинская химия в РФ, отмена гастролей Орбакайте

    19:15  13 Сентября 2017
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    Новости Украины: «натовец» во главе СВР, украинская химия в РФ, гастроли Орбакайте отменены

    Новости Украины, 13 сентября. «Натовский» Божок возглавил Службу внешней разведки. Россию травят украинскими химикатами, и производители требуют это пресечь. Кристина Орбакайте отменила гастроли на Украине после угроз «правосеков».

    «Натовский» Божок вместо Гвоздя

    Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки (СВР). Новым главой СВР Украины стал 37-летний Егор Божок.

    Украинская внешняя разведка пребывала без руководства почти полтора года — предыдущий глава службы Виктор Гвоздь был уволен с этой должности в апреле 2016 года.

    «Я знаю Егора Божка давно — как патриота и решительного профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы», — написал Порошенко в Facebook о новом главе украинской Службы внешней разведки.

    Отметим, ранее Егор Божок возглавлял миссию Украины при НАТО.

    Петр Порошенко назначил нового руководителя СВР. Им стал 37-летний Егор Божок

    Украинские химикаты могут попасть под российские санкции

    Российское предприятие «УралХим» просит распространить действие контрсанкций на ввоз в Россию с Украины нитрата кальция и нитрата калия. Соответствующее письмо «УралХим» направил в Минпромторг.

    В письме говорится, что предприятие обеспокоено действиями импортеров, которые завозят с Украины химическую продукцию сомнительного качества, продавая ее сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям по ценам значительно более низким, чем у аналогичной продукции «УралХима» и других российских производителей, а также у крупных иностранных концернов.

    За первые семь месяцев 2017 года сомнительная продукция с Украины составила около 10% от всего импорта нитрата кальция в Россию, говорится в письме.

    «Сложившаяся ситуация с массовым завозом химических удобрений с Украины свидетельствует о вероятном реэкспорте с территории данного государства агрохимикатов и химических продуктов неизвестного происхождения из третьих стран», — говорится в письме.

    По мнению экспертов «УралХима», в связи с этим возникает угроза попадания токсичных элементов, тяжелых металлов, канцерогенов и мутагенов в почву и воду, а затем — как следствие— в сельхозпродукцию и другие продукты питания.

    Новости Украины: «натовец» во главе СВР, украинская химия в РФ, гастроли Орбакайте отменены

    Кроме того, отметили в российском концерне, нитрат кальция используется в нефтяной промышленности и для проведения взрывных работ, а нитрат калия — для производства ракетного топлива и дымного пороха.

    Учитывая это, импорт данной продукции с Украины представляет угрозу национальной безопасности России, считают на «УралХиме».

    Для того, чтобы остановить украинскую химическую экспансию, «УралХим» предлагает внести химикаты, поставляемые с Украины, в список продукции, запрещенной к ввозу на территорию России постановлением правительства №778 от 7 августа 2014 года (в соответствии с режимом контрсанкций в ответ на антироссийские санкции Запада).

    Орбакайте отменила гастроли на Украине после угроз радикалов

    Гастроли известной российской певицы Кристины Орбакайте по городам Украины отменены. Информация попала в СМИ от представителя одного из сервисов по продаже билетов, в том числе на концерты Орбакайте.

    Источник не стал указывать причину отмены гастролей и отметил, что, возможно, концерты певицы состоятся позже. Впрочем, в это верится с трудом — первоначально Орбакайте собиралась устроить гастрольный тур по Украине в марте, потом концерты были перенесены на сентябрь, а сейчас — и вовсе отменены.

    Гастроли Кристины Орбакайте по городам Украины отменены

    Ранее в СМИ появлялась информация, что украинские радикалы, в том числе близкие к запрещенной в РФ организации «Правый сектор»*, намереваются сорвать выступления Кристины Орбакайте на Украине и вообще выступают за бойкот всех российских исполнителей.

    Напомним, на Украине несколько десятков российских артистов внесены в базы антироссийского сайта «Миротворец». Это сделано в отношении исполнителей, которые побывали с гастрольными поездками в Крыму, который Украина до сих пор отказывается признать частью России.

    На основании этих списков большому количеству российских деятелей искусства был запрещен въезд на Украину.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #санкции #украина #порошенко #орбакайте
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