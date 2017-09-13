Самая мощная за 20 лет магнитная буря накрыла Землю

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Москва, 13 сентября. Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 13 сентября. По словам ученых, это связано с сильной солнечной активностью, которая наблюдается в последнее время.

Специалисты призывают соблюдать повышенную осторожность на дороге, поскольку магнитная буря может вызвать сбой в работе приборов. Кроме того, космическое явление способно спровоцировать природные катаклизмы.

Не стоит также забывать о том, что сами люди тоже подвержены воздействию геомагнитной активности. В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями и пациентов с психическими отклонениями.