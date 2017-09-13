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Путин и премьер Ливана обсудили военно-техническое сотрудничество
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    Путин и премьер Ливана обсудили военно-техническое сотрудничество

    19:02  13 Сентября 2017
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    Путин и премьер Ливана обсудили военно-техническое сотрудничество

    Москва, 13 сентября. Премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным было рассмотрено развитие двусторонних отношений по всему спектру вопросов.

    По словам ливанского премьера, он обсудил с главой российского государства экономическое сотрудничество, в особенности в военной сфере, ситуацию на Ближнем Востоке. Харири и Путин указали на важность стабилизации обстановки в Сирии через функционирующие зоны деэскалации.

    «Обсудили военную помощь Ливану, а также то, как мы могли бы развивать эти отношения», — отметил он.

    Харири также рассказал о своих намерениях укрепить вооруженные силы Ливана и силы безопасности. Премьер выразил уверенность, что отношения между Москвой и Бейрута в плане военно-технического сотрудничества будут хорошими.

    Харири надеется, что компании РФ будут принимать активное участие в коммерческих проектах в Ливане.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и глава МИЛ Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в районе Персидского залива, в Ираке и Сирии, а также вопросы борьбы с терроризмом.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #ливан
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