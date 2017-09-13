Путин и премьер Ливана обсудили военно-техническое сотрудничество

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Москва, 13 сентября. Премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным было рассмотрено развитие двусторонних отношений по всему спектру вопросов.

По словам ливанского премьера, он обсудил с главой российского государства экономическое сотрудничество, в особенности в военной сфере, ситуацию на Ближнем Востоке. Харири и Путин указали на важность стабилизации обстановки в Сирии через функционирующие зоны деэскалации.

«Обсудили военную помощь Ливану, а также то, как мы могли бы развивать эти отношения», — отметил он.

Харири также рассказал о своих намерениях укрепить вооруженные силы Ливана и силы безопасности. Премьер выразил уверенность, что отношения между Москвой и Бейрута в плане военно-технического сотрудничества будут хорошими.

Харири надеется, что компании РФ будут принимать активное участие в коммерческих проектах в Ливане.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и глава МИЛ Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в районе Персидского залива, в Ираке и Сирии, а также вопросы борьбы с терроризмом.