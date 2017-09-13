Замглавы ФСИН Коршунов в момент задержания мог находиться на своем катере

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Москва, 13 сентября. Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов в момент задержания мог находиться на своем катере, на котором часто отдыхал в свободное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В декларации о доходах за 2016 год Коршунов указал, что владеет водным катером Carver, скутером Yamaha и моторной лодкой Brig.

«В свободное время он часто отдыхал на своем катере. Не исключено, что был на нем и в момент задержания», — сообщил источник.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Олег Коршунов задержан по делу о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. В ходе обыска в доме Коршунова обнаружена коллекция дорогих часов, а также денежные пачки в разной валюте на общую сумму в несколько миллионов рублей.