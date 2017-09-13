Ученые раскрыли секрет появления алкоголизма

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Сан-Франциско, 13 сентября. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили механизм появления алкогольной зависимости. По их данным, важную роль в нем играет белок mTORC1, способствующий структурным изменениям в центре удовольствий мозга.

Исследователи выяснили, что употребление спиртного повышает уровень белка, отвечающего за формирование страха, удовольствия и привычек. Именно это соединение формирует у человека зависимость от лекарств и других веществ.

Всего специалисты выявили 12 белков. В ходе проведения эксперимента на мышах им удалось установить, может ли активность других соединений заблокировать появление зависимости. Эксперты сделали вывод, что при блокировании белка prosapip1, меняющего структуру и активность нейронов при долгом употреблении алкоголя, у животного пропадала тяга к спиртному, сообщает «Ридус».