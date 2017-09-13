Названа причина блокировки «ВКонтакте» в Индии

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Нью-Дели, 13 сентября. Руководство «ВКонтакте» проверит законность блокировки социальной сети в Индии. Об этом в среду заявил официальный представитель «ВКонтакте» Евгений Красников.

По его словам, компания не получала от индийских властей никакого уведомления о блокировке.

«В настоящее время наши юристы изучают правомерность подобных. Мы не получали никаких официальных запросов от индийских компаний и государственных органов», — отметил пресс-секретарь.

В то же время в министерстве электронных и информационных технологий Индии пояснили, что причиной блокировки стала распространившаяся в социальной сети игра «Синий кит», которая подталкивает подростков к самоубийству. Представители министерства подчеркнули, что снимут блокировку, как только администрация «ВКонтакте» даст гарантии, что удалит все ссылки на опасную игру, передает РИА Новости.