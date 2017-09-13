Прибытие американской тяжелой военной техники в Польшу попало на видео

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Варшава, 13 сентября. 1087 единиц американской военной техники прибыли в польский порт Гданьск. В частности, речь идет о 18 самоходных гаубицах Paladin, 103 боевых машинах пехоты Bradley и 81 танке M1. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлена данная военная техника.

Американские солдаты проведут следующие девять месяцев в Европе, участвуя в маневрах в пяти разных европейских странах, о чем заявил командующий 2-й бронетанковой бригадой полковник Дэвид Гарднер.

Отметим, что сегодня грузовой автомобиль американских военных, базирующихся в Польше, перевернулся на трассе на съезде с дороги А-18.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США утвердили поставку военной техники на Украину стоимостью в 175 млн долларов.