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Прибытие американской тяжелой военной техники в Польшу попало на видео
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    Прибытие американской тяжелой военной техники в Польшу попало на видео

    20:53  13 Сентября 2017
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    Прибытие американской тяжелой военной техники в Польшу попало на видео

    Варшава, 13 сентября. 1087 единиц американской военной техники прибыли в польский порт Гданьск. В частности, речь идет о 18 самоходных гаубицах Paladin, 103 боевых машинах пехоты Bradley и 81 танке M1. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлена данная военная техника.

    Американские солдаты проведут следующие девять месяцев в Европе, участвуя в маневрах в пяти разных европейских странах, о чем заявил командующий 2-й бронетанковой бригадой полковник Дэвид Гарднер.

    Отметим, что сегодня грузовой автомобиль американских военных, базирующихся в Польше, перевернулся на трассе на съезде с дороги А-18.

    Напомним, ранее сообщалось, что власти США утвердили поставку военной техники на Украину стоимостью в 175 млн долларов

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #польша
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