Петербургские депутаты начали новый парламентский сезон с молебна

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Санкт-Петербург, 13 сентября. Депутаты Законодательного собрания Петербурга начали парламентский сезон с молебна в домовом храме Мариинского дворца. Отметим, что на молебне присутствовали только представители фракции «Единая Россия».

После церковной службы парламентарии прослушали торжественный гимн Петербурга, а затем спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравил всех осенних именинников.

Первым законопроектом, который рассмотрели депутаты в новом сезоне, стала инициатива о первичном пособии по уходу за ребенком.