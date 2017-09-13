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Общество
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Украина
Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме
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    Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

    18:21  13 Сентября 2017
    717

    Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

    Львов, 13 сентября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) вместе с сотней журналистов со всего мира обнаружил сбежавшего было из Львова экс-президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили на книжном форуме.

    Напомним, Михаил Саакашвили вместе со сторонниками 10 сентября прорвал полицейское оцепление на границе Польши и Украины на контрольно-пропускном пункте «Шегини» и поселился во Львове, в роскошной гостинице «Леополис», где номера стоят от 10 до 30 тысяч рублей за сутки.

    Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

    Политика и его свиту охраняли от полиции и сотрудников СБУ боевики националистического батальона «Донбасс».

    Корреспондент ФАН, как десятки коллег, пытались сегодня выяснить планы оппозиционного политика, которые ранее утверждал, что пойдет на Киев и свергнет президента страны Петра Порошенко

    При этом сначала анонсировались митинги с участием Саакашвили в регионах страны и только потом ожидалось триумфальное наступление сторонников партии «Движение новый рух» на Киев. Так, первый такой митинг был намечен в среду на 18.00 в Черновцах. Дежурившие возле отеля «Леополис» журналисты поверили заявлению пресс-секретаря политика Дарьи Чиж – она пообещала журналистам, что к 18:00 13 сентября «Михо будет в Черновцах на центральной площади». Журналисты уехали в Черновцы, после чего пресс-секретарь «Движения новых сил» Марьяна Поштар заявила, что шеф планирует посетить «Форум издателей» во Львове.

    Пока пресса дожидалась визита политика, украинские журналисты препирались с грузинскими коллегами, заявляя, что «это ваш президент, забирайте его». В ответ те говорили, что «нет, он даже не гражданин Грузии, теперь вы с ним возитесь». 

    К двум часам дня на открытии форума действительно явился Михаил Саакашвили в сопровождении десятков телекамер. Он довольно высокомерно общался с журналистами, не отвечая на их вопросы по поводу инцидента на границе и ближайших планов, и буквально бегал вокруг книжных прилавков. Саакашвили много фотографировался с местными жителями и покупал книжки, включая книги про себя – их политик затем показывал толпе журналистов. 

    Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

    Примерно через час в ходе одного из забегов по форуму журналистам удалось окружить Саакашвили плотной толпой, из которой он уже не смог выбраться и тогда ему пришлось отвечать на вопросы.

    Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

    «Вчера я слышал, что меня искали. Что вышло вчера? Вчера сбушники, которые охраняли мой сон ночью, ну, хотя, кажется, они сами покемарили немножко… Я очень благодарен некоторым олигархам, потому что журналисты, связанные с ними, очень заинтересовались, сколько стоит мой отель, где я жил. И вчера, когда львовяне прослышали, что я вынужден много платить за отель, решили мне помочь. У меня было двадцать предложений от них с тем, чтобы мне предоставить квартиру, и я воспользовался одним из них», - объяснил Саакашвили, как ему удалось избавиться от опеки СБУ.

    «Вчера, когда мы выехали из отеля, СБУ сразу узнало об этом, на вторую ночь. Они сделали такой вброс в масс-медиа, что вот Саакашвили вернулся в Польшу, поехал там, я не знаю, в Венесуэлу, типа там поднимает восстание какое-то. Сегодня целую ночь меня искали. Но львовяне имеют опыт, как прятать людей, которые выступают против произвола диктатуры или барыжной власти. Меня забрали из отеля так, что наряд СБУ, несколько нарядов СБУ, которые там были, они это прошляпили.  Я не буду злоупотреблять гостеприимностью людей, сейчас буду двигаться дальше», - закончил свой рассказ политик, после чего покинул форум.

    Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

    Напомним, украинская полиция завела в отношении Саакашвили уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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    Автор: Петро Панч специально для ФАН Львов
    #саакашвили #львов
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