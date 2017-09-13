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    Главные новости 13 сентября

    19:00  13 Сентября 2017
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    Главные новости 13 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 13 сентября.

    Депутат Госдумы Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. Коллеги запомнят ее как активного и профессионального человека. Она «задавала тон работы», рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по международным делам Расул Боташев. Депутат Боташев об Ирине Евтушенко: Она всегда задавала тон работы.

    Крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В компании пояснили, что это вынужденная мера. «Синема парк» и «Формула кино» отказались от «Матильды».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400. О том, что Турция не намерена ждать, пока США одумаются, Эрдоган заявил во время выступления в Анкаре. Эрдоган играет на нервах США, выбирая качественные российские С-400 — эксперт.

    Заместителя главы ФСИН Олега Коршунова нашли на его яхте, где он отдыхал во время отпуска. Появилось видео задержания замглавы ФСИН Коршунова.

    Функция Face ID, распознающая лицо владельца в новом смартфоне iPhone X от компании Apple, подвела создателей прямо во время презентации новинок. Apple провалила презентацию iPhone X: расхваленная функция Face ID не сработала.

    Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов и экс-кандидат от Демократической партии в президенты Хиллари Клинтон заявила, что у президента Российской Федерации Владимира Путина якобы была «личная вендетта» к ней из-за политики ее мужа, бывшего президента США Билла Клинтона. Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, почему Клинтон обвинила Путина в личной вендетте.

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    Автор: Алексей Громов
    #клинтон #эрдоган #iphone #матильда #евтушенко #коршунов
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