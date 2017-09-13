Главные новости 13 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 13 сентября.

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. Коллеги запомнят ее как активного и профессионального человека. Она «задавала тон работы», рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по международным делам Расул Боташев. Депутат Боташев об Ирине Евтушенко: Она всегда задавала тон работы.

Крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В компании пояснили, что это вынужденная мера. «Синема парк» и «Формула кино» отказались от «Матильды».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400. О том, что Турция не намерена ждать, пока США одумаются, Эрдоган заявил во время выступления в Анкаре. Эрдоган играет на нервах США, выбирая качественные российские С-400 — эксперт.

Заместителя главы ФСИН Олега Коршунова нашли на его яхте, где он отдыхал во время отпуска. Появилось видео задержания замглавы ФСИН Коршунова.

Функция Face ID, распознающая лицо владельца в новом смартфоне iPhone X от компании Apple, подвела создателей прямо во время презентации новинок. Apple провалила презентацию iPhone X: расхваленная функция Face ID не сработала.

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов и экс-кандидат от Демократической партии в президенты Хиллари Клинтон заявила, что у президента Российской Федерации Владимира Путина якобы была «личная вендетта» к ней из-за политики ее мужа, бывшего президента США Билла Клинтона. Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, почему Клинтон обвинила Путина в личной вендетте.