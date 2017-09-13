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Сирия: жители Хомса и Эль-Кунейтры получили гумпомощь от России
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    Сирия: жители Хомса и Эль-Кунейтры получили гумпомощь от России

    18:16  13 Сентября 2017
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    Сирия: жители Хомса и Эль-Кунейтры получили гумпомощь от России

    Москва, 13 сентября. Российский центр по примирению в Сирийской республике провел гуманитарную акцию в провинциях Эль-Кунейтра и Хомс. Об этом говорится в сообщении Центра.

    Согласно приведенным данным, учащимся школы Маналь Аль Эр в провинции Эль-Кунейтра было подарено более 100 укомплектованных школьными принадлежностями портфелей. Жителям Дейр-Баальбы в провинции Хомс  выдано 420 продовольственных наборов с чаем, мясными консервами, мукой, манной крупой.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские военные доставили в сирийский город Алеппо более четырех тысяч тонн строительных материалов.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #хомс #эль-кунейтра
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