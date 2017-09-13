Сирия новости 13 сентября 19.30: ВКС РФ и САА продолжают освобождать от ИГ восток Хомса, ИГ* взяло в плен нескольких бойцов SDF в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 13 сентября. ВКС РФ продолжают оказывать поддержку освободительной операции в районе Акербата, на севере Дейр эз-Зора ИГ взяло в плен несколько бойцов SDF, боевики открыли огонь по жилым кварталам Саламии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают зачистку от ИГ на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ в Хомсе и Хаме.

«Исламское государство»: препятствует продвижению САА на востоке Хомса, схвачено при попытке бегства из Акербата.

Курды: несут потери в Дейр эз-Зоре, противостоят ИГ в Ракке.

Международная коалиция: применила снаряды с белым фосфором в Ракке.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает зачищать от «Исламского государства» территории на востоке провинции Хомс. По сообщению информационного агентства Damascus Now, правительственные войска установили контроль над населенными пунктами Онк аль-Хава, Ум аль-Табабин и Аль-Хан. Ранее сообщалось, что ливанский отряд «Хезболла» под воздушным прикрытием ВКС РФ освободил от террористов ИГИЛ* пять поселений в районе «Акербатского котла», сформированного правительственными войсками при поддержке российской авиации на границе провинций Хомс и Хама. Террористы ИГ пытаются предотвратить дальнейшее продвижение Сирийской арабской армии (САА). Жестокие бои между армией Башара Асада, поддерживаемой союзными силами, и радикальными исламистами отмечаются в окрестностях поселения Манух.

Провинция Дейр эз-Зор

На севере провинции Дейр эз-Зор разворачивается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF), продвигающимися к административному центру региона из Хасаки, и «Исламским государством»*. Almanar News сообщает, что в ходе боев исламисты захватили в плен несколько бойцов курдского ополчения. Ранее в боях с радикальными исламистами было убито 30 бойцов Демократических сил Сирии (SDF) и курдских Отрядов народного ополчения (YPG).

Высокопоставленные члены «Исламского государства» бегут из административного центра и подконтрольных ИГ поселений провинции Дейр эз-Зор. Информационное агентство Almanar News сообщает, что ряд главарей террористической организации, включая «министра сельского хозяйства», покинули штаб ИГИЛ в поселении Мхемида и скрылись в неизвестном направлении. По данным военного источника в Facebook (@DamasCountryside.Now) при попытке бегства из города Дейр эз-Зор военнослужащими армии САР был схвачен врач ИГ Ум Аль Худа, семь женщин, сопровождавших ее, и 16 боевиков «Исламского государства».

Провинция Ракка

В центральной части города Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством». По данным Almanar News столкновения противников отмечаются в окрестностях парка Аль-Рашид. Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения выбили террористов ИГИЛ из квартала Ас-Сакана. Кроме того, курды установили контроль над площадью Далла. В это же время военные источники передают, что в ходе боестолкновений радикальные исламисты взяли в плен 15 бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Ранее в боях с «Исламским государством» курды потеряли 9 бойцов.

С воздуха курдских ополченцев поддерживают ВВС международной коалиции. За последние сутки под ударами авиации антитеррористического альянса во главе с США погибло более 11 мирных жителей Ракки, большая часть из которых – женщины и дети. Кроме того, международная коалиция применила в Ракке снаряды с белым фосфором, нарушив тем самым международные конвенции.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» атаковали Сирийскую арабскую армию (САА) во время продвижения к населенному пункту Хамад Омар на востоке провинции Хама. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@MasarPressNet). В то же самое время местные СМИ передают, что 25 боевиков ИГИЛ, включая нескольких полевых командиров, пытались сбежать из окрестностей Акербата в провинцию Идлиб. Военнослужащие армии САР схватили террористов на подступах к трассе Саламия – Итрия. Высокопоставленные члены ИГИЛ сдались без единого выстрела.

Боевики открыли огонь по жилым районам города Саламия, пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus).

Ирак

В районе Аль-Нахраван к востоку от Багдада прогремел взрыв. По данным информационного агентства Alsumaria News в результате инцидента погиб один мирных житель, еще шесть человек, включая двух солдат иракской армии, получили тяжелые ранения.

Командование армии Ирака заявило о начале масштабной операции по выявлению и ликвидации ячеек «Исламского государства» в северо-западной части провинции Дияла. Об этом пишет Alsumaria News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)