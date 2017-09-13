Apple снизила цены на смартфоны в России после презентации iPhone Х

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Москва, 13 сентября. Американская корпорация Apple снизила цены на линейку iPhone в России вскоре после презентации нового смартфона iPhone Х.

Стоимость iPhone 7 на 32 гигабайта снизилась с 50 до 44 тыс. рублей, а «семерка» на 128 гигабайт подешевела с 57,5 до 52 тыс. рублей. Что касается iPhone 7 Plus на 32 гигабайта, то он теперь продается за 53 тыс. рублей, а не 58 тысяч, как было раньше. Версия на 128 гигабайт, в свою очередь, подешевела с 64 до 61 тыс. рублей.

Претерпели изменения и цены на iPhone 6s, который подешевел с 41 до 36 тыс. рублей, а iPhone SE теперь можно приобрести за 28 тыс. рублей вместо 30 тыс.