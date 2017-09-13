Пушилин предложил обсудить в Минске введение миротворцев в Донбасс

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Донецк, 13 сентября. Говорить о присутствии миротворцев ООН в Донбассе можно только после обсуждения данной инициативы в рамках контактной группы в Минске, заявил полпред ДНР Денис Пушилин.

Полномочный представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин прокомментировал инициативу введения миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе.

«Возможно, как компромиссное решение, после обсуждения мандата непосредственно с нами, после обсуждения в рамках контактной группы — только на этой международной площадке представлены республики. Конечно же можно об этом говорить вполне серьезно», — сказал он.

По словам Пушилина, инициатива может быть реализована только после полного прекращения огня и отведения сил по всей линии фронта в Донбассе. Напомним, что ранее глава государства РФ Владимир Путин заявил о поддержке идеи отправки миротворцев, но основной их функцией является обеспечение безопасности миссии ОБСЕ.

В Киеве считают, что миссия может иметь широкий мандат, однако вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР украинская сторона по-прежнему отказывается.