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Пушилин предложил обсудить в Минске введение миротворцев в Донбасс
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    Пушилин предложил обсудить в Минске введение миротворцев в Донбасс

    17:52  13 Сентября 2017
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    Пушилин предложил обсудить в Минске введение миротворцев в Донбасс

    Донецк, 13 сентября. Говорить о присутствии миротворцев ООН в Донбассе можно только после обсуждения данной инициативы в рамках контактной группы в Минске, заявил полпред ДНР Денис Пушилин. 

    Полномочный представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин прокомментировал инициативу введения миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе. 

    «Возможно, как компромиссное решение, после обсуждения мандата непосредственно с нами, после обсуждения в рамках контактной группы — только на этой международной площадке представлены республики. Конечно же можно об этом говорить вполне серьезно», — сказал он.

    По словам Пушилина, инициатива может быть реализована только после полного прекращения огня и отведения сил по всей линии фронта в Донбассе. Напомним, что ранее глава государства РФ Владимир Путин заявил о поддержке идеи отправки миротворцев, но основной их функцией является обеспечение безопасности миссии ОБСЕ.

    В Киеве считают, что миссия может иметь широкий мандат, однако вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР украинская сторона по-прежнему отказывается. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #денис пушилин
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