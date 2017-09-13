Сирия, Ирак и терроризм: Кремль раскрыл темы переговоров Путина с главой МИД Ирана

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Сочи, 13 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава МИЛ Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, беседа прошла в резиденции «Бочаров ручей» без присутствия журналистов.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в районе Персидского залива, в Ираке и Сирии, а также вопросы борьбы с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаске по поручению Путина