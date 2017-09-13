Донбасс сегодня: охота на «Правый сектор»*, под Одессой сожгли мемориал «героям» АТО»

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Донбасс сегодня, 13 сентября. СБУ объявила сезон охоты на боевые отряды запрещенного в РФ «Правого сектора»*. МИД Украины недоволен российской резолюцией о миротворцах ООН в Донбассе и планирует сгенерировать собственный вариант. В Одесской области неизвестные вандалы сожгли мемориал «героям» АТО и «небесной сотни».

СБУ начала охоту на запрещенный в РФ «Правый сектор»

Несмотря на так называемое «школьное перемирие», украинские силовики продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщают представители ДНР и ЛНР. Число нарушений режима перемирия со стороны ВСУ исчисляются десятками, утверждают в ДНР. Кроме того представители донецкого командования сообщают о готовящихся Киевом провокациях, которые призваны ввести в заблуждение представителей ОБСЕ и помешать вводу миротворческих сил в зону вооруженного конфликта.

Как рассказал замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в настоящее время Служба безопасности Украины готовит провокации в отношении воюющих в Донбассе военизированных подразделений запрещенной в РФ группировки «Правый сектор». По словам Басурина, для этой цели в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе были направлены более 50 сотрудников спецподразделения «Альфа».

Ранее командование ДНР заявило, что ВСУ готовят провокации с использованием российской военной формы. По словам Басурина, переодетых в российскую форму украинских силовиков должны были снимать представители ОБСЕ, чтобы затем обвинить Москву в том, что российские военные якобы присутствуют в Донбассе.

МИД Украины недоволен российской резолюцией о миротворцах ООН в Донбассе

Киев недоволен российской резолюцией о ведении в зону вооруженного конфликта в Донбассе миротворцев ООН и собирается предложить свой вариант документа. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Письменная инициатива будет, когда мы с нашими партнерами сможем согласовать текст, который будет возможно принять, — отметил Пристайко. — Не для того, чтобы сообщить, что я великий миротворец, а для того, чтобы миссия смогла заработать».

В то же время представитель украинского МИД не преминул вновь обвинить Москву в том, что якобы именно РФ чинит различные препятствия для разрешения конфликта в Донбассе.

«Мы считаем, что ООН должна играть более активную роль /в разрешении конфликта в Донбассе/. В частности, есть наша инициатива по миротворцам, которую сейчас президент Путин пытается перехватить, вклиниваясь со своими инициативами. Мы не против авторства, главное — чтобы у нас была миссия, которая позволит развести стороны и принесет мир», — заявил первый замглавы МИД Украины.

Напомним, 11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН как вдоль линии разграничения в Донбассе, так и «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

В Одесской области сожгли мемориал «героям АТО»

В Одесской области неизвестные вандалы сожгли мемориал погибшим участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и «героям небесной сотни». Инцидент произошел в ночь на среду, сообщили в полиции Одесской области. Вандалы атаковали памятник в Ананьеве Одесской области при помощи подожженных шин и скрылись. Мемориалу причинен значительный ущерб.

При этом людей не смутило, что мемориал, представляющий собой стенд с фотографиями, расположен рядом с местным отделением полиции и горсоветом Ананьева. Они заранее спланировали акцию, оставив возле памятника шины, которые затем были подожжены.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело, поджигателей ищут.

Напомним, на Украине памятники «героям АТО» и украинским радикалам постоянно становятся объектами нападений. Так в конце августа в Киеве облили краской памятник участникам АТО, который представляет собой карту России с вонзенным в нее мечом.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили памятники участникам АТО в Кременчуге и Полтаве, а также повредили мемориальную доску Симону Петлюре.

* Организация запрещена на территории РФ.