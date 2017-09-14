Вертолеты ВКС РФ сыграли решающую роль в битве против ИГИЛ за Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. «Ночные охотники», «Терминаторы» и «Аллигаторы» стали главной ударной силой ВКС РФ при битве за Дейр эз-Зор.

Военные эксперты утверждают, что использование вертолетов решило исход битвы за город Дейр эз-Зор и стало новой визитной карточкой ВКС РФ. Впервые налет часов ударных вертолетов превысил показатель истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

В небе Сирии кроме Ми-24 оказались новейшие Ка-52, Ми-8АМТШ и Ми-28Н. По данным военного ведомства России ВКС РФ совершали до 100 боевых вылетов за сутки, большая часть из них пришлась как раз на вертолеты. Летчики атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) днем и ночью, обеспечив успешное наступление наземных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.