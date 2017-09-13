Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года
Экономика
Названа причина отзыва почти 3,5 тысяч Jeep и Chrysler в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названа причина отзыва почти 3,5 тысяч Jeep и Chrysler в России

    17:27  13 Сентября 2017
    268

    Названа причина отзыва почти 3,5 тысяч Jeep и Chrysler в России

    Москва, 13 сентября. Росстандарт объявил о массовом отзыве машин Jeep и Chrysler из-за неполадок с подушками безопасности.

    Ведомство установило, что газогенератор подушки безопасности на переднем сиденье может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления и травмировать пассажира в случае аварии. Особенно высок риск такой поломки в регионах с повышенной влажностью.

    Названа причина отзыва почти 3,5 тысяч Jeep и Chrysler в России

    В итоге было решено отозвать с рынка 3,4 тыс. автомобилей Jeep Wrangler и Chrysler 300, которые были проданы с апреля 2004 года по май 2013.                                              

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #отзыв #jeep #chrysler #подушка безопасности
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 717

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3390

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2710

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22121

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3584
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        260
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        717
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8069
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        357