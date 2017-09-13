Названа причина отзыва почти 3,5 тысяч Jeep и Chrysler в России

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Москва, 13 сентября. Росстандарт объявил о массовом отзыве машин Jeep и Chrysler из-за неполадок с подушками безопасности.

Ведомство установило, что газогенератор подушки безопасности на переднем сиденье может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления и травмировать пассажира в случае аварии. Особенно высок риск такой поломки в регионах с повышенной влажностью.

В итоге было решено отозвать с рынка 3,4 тыс. автомобилей Jeep Wrangler и Chrysler 300, которые были проданы с апреля 2004 года по май 2013.