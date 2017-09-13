Студентов МГИМО эвакуировали после звонков о минировании

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Москва, 13 сентября. Студентов и сотрудников университета МГИМО 13 сентября эвакуируют после сообщения о минировании, сообщил очевидец.

По российской столице вслед за другими городами страны прокатилась волна звонков о минировании. Сотрудник охраны университета МГИМО сообщил студентам, что им необходимо покинуть здание вуза в связи с сообщением об угрозе взрыва.

«В кабинет во время занятия вошел сотрудник охраны и сказал, что здание заминировано и попросил выйти через конференц-зал», — пояснил очевидец.

В настоящий момент сотни студентов находятся на улице, подробной информации нет. Известно, что учащиеся также эвакуированы из Российского экономического университета и медуниверситета им Сеченова. Ранее сообщалось о массовой эвакуации с московских вокзалов и ТЦ.