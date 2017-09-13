Астанинский формат по Сирии может быть расширен

В Избранное

Астана, 13 сентября. Астанинский формат по Сирийской республике может быть расширен за счет новых наблюдателей.

«В принципе, допускается возможность расширения числа наблюдателей в астанинском процессе, прежде всего, за счет стран региона», — рассказал журналистам источник, близкий к переговорам, передает ТАСС.

Отметим, что в переговорах в Астане, помимо стран-гарантов — РФ, Турции и Ирана, в качестве наблюдателей участвуют представители Иордании, США и ООН.

Напомним, ранее стало известно, что делегация вооруженной оппозиции Сирии, которую возглавит Ахмад Берри, прибудет на переговоры в Астану в ночь на четверг, 14 сентября.