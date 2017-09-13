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Астанинский формат по Сирии может быть расширен
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    Астанинский формат по Сирии может быть расширен

    17:38  13 Сентября 2017
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    Астанинский формат по Сирии может быть расширен

    Астана, 13 сентября. Астанинский формат по Сирийской республике может быть расширен за счет новых наблюдателей. 

    «В принципе, допускается возможность расширения числа наблюдателей в астанинском процессе, прежде всего, за счет стран региона», — рассказал журналистам источник, близкий к переговорам, передает ТАСС.

    Отметим, что в переговорах в Астане, помимо стран-гарантов — РФ, Турции и Ирана, в качестве наблюдателей участвуют представители Иордании, США и ООН.

    Напомним, ранее стало известно, что делегация вооруженной оппозиции Сирии, которую возглавит Ахмад Берри, прибудет на переговоры в Астану в ночь на четверг, 14 сентября

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #астана
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