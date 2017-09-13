Сирию ждет политический процесс урегулирования: Россия, Иран и Турция снова встретятся в Астане

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В Астане начались предварительные консультации перед шестым раундов переговоров по Сирии, который пройдет 14 и 15 сентября, в котором примут участие представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции, а также делегаты от правительства Сирии и оппозиции. Кроме этого, в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Иордании и США, а также спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ожидается, что в этот раз главным вопросом станет окончательное оформление зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), прежде всего, отметил, что астанинский процесс урегулирования сирийского конфликта является настоящим прорывом в дипломатических отношениях:

«Напомню, на протяжении нескольких лет действовала женевская площадка, которая, по сути, не дала серьезных, качественных результатов в разрешении конфликта, поскольку не все заинтересованные стороны принимали участие. Эта площадка, в значительной степени была сориентирована не на взаимодействие и разрешение конфликтной ситуации, но на продвижение интересов определенных политических групп».

Эксперт заострил внимание на том, что сирийский конфликт очень сложный и многослойный:

«В нем есть, как минимум, три уровня участников. Первый уровень — это внутрисирийские участники: правительсво, разнообразные оппозиционные группы, военные формирования. Второй уровень — это страны-соседи, у которых есть свои, под час, ярко выраженные интересы в Сирии. Я имею в виду Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Иорданию. И третий уровень — это великие державы: Россия, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые также интересы. И интересы всех этих игроков в достаточной степени различны».

Поэтому российское модерирование и посредничество в разрешении конфликта, которые вылились в создание астанинского формата — это настоящий прорыв в процессе мирного урегулирования:

«России удалось то, что не удавалось по целому ряду причин ни Соединенным Штатам, ни другим государствам, — объединить на одной площадке самые разные силы и привести их единому знаменателю».

По мнению нашего собеседника, формирование трехстороннего формата (Россия, Турция, Иран) самым лучшим образом способствовало этому, поскольку каждая из этих стран имеет свои интересы иногда не совпадающие и противоречащие друг другу:

«В рамках астанинского процесса удавалось эти противоречия снять. Подключение к этому процессу сирийского правительства и сирийской оппозиции, а также представителей других держав привело к тому, что постепенно выработался формат, в котором принимают участие все заинтересованные стороны и именно такой формат при активном посредничестве трех стран, и прежде всего России, позволило в оперативном порядке выработать, наконец, ту формулу, которая сейчас успешно реализуется в Сирии — формула создания так называемых зон деэскалации».

Этот процесс трудно, сложно, с очень многими противоречиями и конфликтами, но, тем не менее, постоянно движется вперед:

«И сейчас на площадке в Астане, я надеюсь, мы будем наблюдать еще один очень мощный шаг вперед в этом процессе — завершение формирования зоны деэскалации в Идлибе. Я считаю, что это будет качественным шагом вперед и создаст возможности для завершения процесса создания зон деэскалации, что позволит уже перейти к следующему этапу, то есть к постепенному движению в сторону военных действий и переходу к обсуждению вопроса о будущем Сирийской Арабской Республики».

Что примечательно, в этом раунде астанинских переговоров наблюдателем от США станет исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.