Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года
Весь мир
Курды создали в Ракке безопасный коридор для эвакуации мирных жителей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды создали в Ракке безопасный коридор для эвакуации мирных жителей

    18:07  13 Сентября 2017
    136

    Курды создали в Ракке безопасный коридор для эвакуации мирных жителей

    Ракка, 13 сентября. Курды пытаются эвакуировать жителей Ракки из подконтрольных «Исламскому государству»* территорий.

    По сообщению пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) объявили безопасным район аль-Саа в центре города Ракка. Он предназначен для выхода гражданских лиц из захваченных боевиками кварталов.

    Отмечается, что в ходе ночного рейда ополченцы захватили крупный склад исламистов с боеприпасами. Ранее бойцы курдского альянса ликвидировали 33 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и предотвратили атаку смертника около Национального госпиталя.

    Курды создали в Ракке безопасный коридор для эвакуации мирных жителей

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 721

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3391

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2710

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22125

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3587
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        260
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        717
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8069
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        357