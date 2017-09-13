Курды создали в Ракке безопасный коридор для эвакуации мирных жителей

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Ракка, 13 сентября. Курды пытаются эвакуировать жителей Ракки из подконтрольных «Исламскому государству»* территорий.

По сообщению пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) объявили безопасным район аль-Саа в центре города Ракка. Он предназначен для выхода гражданских лиц из захваченных боевиками кварталов.

Отмечается, что в ходе ночного рейда ополченцы захватили крупный склад исламистов с боеприпасами. Ранее бойцы курдского альянса ликвидировали 33 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и предотвратили атаку смертника около Национального госпиталя.

* Организация запрещена на территории РФ.