Жириновский об оскорблении Путина в журнале Focus: Видимо, шпиона назначили главным редактором

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Москва, 13 сентября. Журнал Focus открестился от оскорблений в адрес президента России Владимира Путина, объяснив цитату в статье об Ангеле Меркель «ироничной игрой слов». По словам пресс-секретаря издания Алис Вагнер, российского лидера назвали «крепким орешком» и все дело в тонкостях перевода.

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что главред журнала Focus может быть внедренным шпионом.

«WikiLeaks уже рассказывал, что в еще в 2008 году немецкое правительство внедрило в редакцию Focus шпиона. Теперь его, видимо, назначили главным редактором», — предположил Владимир Жириновский.

Напомним, пресс-секретарь Focus Алис Вагнер заявила, что «посредством формулировки редакция не собирались оскорбить или унизить Путина»

«Скорее, в первую очередь это была ироничная игра слов», — отметила она, добавив, что немецкое Hund — собака, практически то же самое, что и «крепкий орешек» — harter Hund. Она также отметила, что иронию невозможно адекватно передать на русском языке.

В 2008 году WikiLeaks действительно опубликовала материалы, из которых стало понятно, что Федеральная разведывательная служба Германии внедрила в Focus шпионов, которые следили за работой сотрудников редакции.