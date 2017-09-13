От МРОТ к почасовой оплате труда: эксперт рассказал, как обеспечить благосостояние россиян

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На встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до полного прожиточного минимума уже с 1 января 2018 года.

«Надо все посчитать, всем хочется побыстрее, естественно. Но вы правы, у нас такие возможности возникают, мы их обсуждали, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме», — цитирует Путина издание Газета.ru.

Ранее, напомним, российский национальный лидер дал правительству поручение повысить МРОТ до прожиточного минимума в два шага. В начале 2018 года МРОТ должен быть увеличен до 85% от прожиточного минимума. Затем, как можно раньше, но не позднее 1 января 2019 года — до 100% от минимума.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает предложение профсоюзов вполне резонным. Нагрузка на бюджет даже от единовременного повышения МРОТ до полных 100% минимального прожиточного минимума не будет особо велика, уверен он. В ФНПР считают, что эти расходы составят всего 60 миллиардов рублей — на деле они могут быть и того ниже. Социальную же значимость подобного шага будет трудно переоценить.

«Конечно, минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму уже сегодня. Эти два показателя уже давно следовало уравнять. То, что это не так, не помогает никому, кроме тех, кто работает над данными госстатистики и может заявить, что средние зарплаты у нас в России составляют сразу несколько МРОТ, и людям платят достаточно, хоть это очевидно не так», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На самом деле, считает Колташов, государство не должно останавливаться даже на повышении уровня МРОТ. «Проблема в том, что даже МРОТ на уровне прожиточного минимума не сильно поможет тем, кто занят лишь частично. Сейчас очень большое число россиян работает на неполную ставку. Через какое-то время таких частично занятых граждан станет еще больше. Никто не будет платить им полный МРОТ, так как считается, что они должны набирать его где-то еще. Потому необходимо не только повышение МРОТ до 100% от прожиточного минимума, но и введение норм по почасовой оплате труда», — поясняет эксперт.

«Минимум почасовой оплаты должен равняться необходимой доле от МРОТ. При 40 часах в неделю, он, скажем, должен быть равен 1/160 от минимального уровня оплаты труда и, следовательно, от прожиточного минимума», — подчеркивает Колташов.

Чтобы повышение МРОТ действительно облегчило материальное состояние наиболее малообеспеченной части россиян, прожиточный минимум также должен быть пересчитан с учетом новых жизненных реалий.