Партнеры «Северного потока-2» пересмотрят схемы финансирования из-за санкций

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Берлин, 13 сентября. Европейским партнерам «Газпрома», возможно, придется пересмотреть схемы финансирования проекта «Северный поток-2» из-за новых антироссийских санкций США. Об этом в среду заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Конечно, в проекте «Северный поток — 2» нам, видимо, придется пересматривать ситуацию по финансированию, но обязательства довести проект до конца сохраняются. Менеджмент будет искать другие возможности для финансирования», — отметил он.

По словам Зеле, необходимо сперва оценить последствия санкций для проекта, прежде чем делать выводы.