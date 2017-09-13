Дамаск: в пригороде столицы Джобар идет подземная война

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Дамаск, 13 сентября. Республиканская гвардия Сирии и боевики «Файлак ар-Рахман» ведут подземную войну в пригороде столицы.

Военнослужащие Республиканской гвардии Сирии стараются расплачиваться с боевиками той же монетой. Солдаты заманили в ловушку боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра*») и взорвали заранее заложенную в фундамент здания мину. Точное количество уничтоженных исламистов устанавливается.

Накануне джихадисты взорвали одно из зданий, подконтрольное правительственным войскам. В результате взрыва погибло не менее 15 военнослужащих Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.