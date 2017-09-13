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Дамаск: в пригороде столицы Джобар идет подземная война
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    Дамаск: в пригороде столицы Джобар идет подземная война

    17:21  13 Сентября 2017
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    Дамаск: в пригороде столицы Джобар идет подземная война

    Дамаск, 13 сентября. Республиканская гвардия Сирии и боевики «Файлак ар-Рахман» ведут подземную войну в пригороде столицы.

    Военнослужащие Республиканской гвардии Сирии стараются расплачиваться с боевиками той же монетой. Солдаты заманили в ловушку боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра*») и взорвали заранее заложенную в фундамент здания мину. Точное количество уничтоженных исламистов устанавливается.

    Накануне джихадисты взорвали одно из зданий, подконтрольное правительственным войскам. В результате взрыва погибло не менее 15 военнослужащих Сирии.

    Дамаск: в пригороде столицы Джобар идет подземная война

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #джобар #файлак ар-рахман
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