У замглавы ФСИН при обыске изъяли коллекцию элитных часов и около 4 млн рублей

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Москва, 13 сентября. В ходе обыска у задержанного замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова изъяли коллекцию элитных часов, служебный пистолет и наличные на общую сумму около 4 млн рублей.

«В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 млн руб., $10 тыс. и €4 тыс., коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки ПМ и патроны», — сообщил источник «Интерфакса».

По его информации, все вещи были приобщены к материалам уголовного дела, кроме пистолета.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в отношении замдиректора ФСИН России возбуждено уголовное дело. Коршунов подозревается в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Теперь главному фигуранту дела грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом.