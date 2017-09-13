Более 600 «лежачих полицейских» установили на километр дороги в Китае

В Избранное

Пекин, 13 сентября. Более 600 лежачих полицейских разложили на одной из автотрасс в Китае. Один из водителей опубликовал видео уникальной дороги в Сети.

Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo — Global Times (@globaltimesnews) September 13, 2017

На кадрах хорошо видно, как машины еле-еле преодолевают «полосу препятствий», двигаясь по трассе с максимально низкой скоростью.

Как сообщает Global Times, все полицейские расположены в 1,5 м друг от друга. Причина создания такого сооружения неизвестна.