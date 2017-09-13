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Общество
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Украина
Порошенко обсудил с руководством МВФ предоставление нового транша Украине
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    Порошенко обсудил с руководством МВФ предоставление нового транша Украине

    17:02  13 Сентября 2017
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    Порошенко обсудил с руководством МВФ предоставление нового транша Украине

    Киев, 13 сентября. Президент Украины Петр Порошенко в среду встретился с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном. Стороны обсудили вопрос предоставления Киеву очередного транша в рамках программы финансовой помощи Украине.

    «Речь шла о перспективах выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования», — пишет Порошенко в Facebook.

    Порошенко обсудил с руководством МВФ предоставление нового транша Украине

    Липтон, в свою очередь, отметил улучшение экономической ситуации в стране и рекомендовал Порошенко использовать это для завершения реформ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #порошенко #мвф #транш
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