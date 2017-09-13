Порошенко обсудил с руководством МВФ предоставление нового транша Украине

В Избранное

Киев, 13 сентября. Президент Украины Петр Порошенко в среду встретился с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном. Стороны обсудили вопрос предоставления Киеву очередного транша в рамках программы финансовой помощи Украине.

«Речь шла о перспективах выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования», — пишет Порошенко в Facebook.

Липтон, в свою очередь, отметил улучшение экономической ситуации в стране и рекомендовал Порошенко использовать это для завершения реформ.