Боевики ИГ пытались сбежать из Акербатского «котла» в Идлиб

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Хама, 13 сентября. 25 боевиков «Исламского государства»* пытались пробраться на территорию провинции Идлиб под видом гражданских лиц.

По данным сирийских источников отряд из 25 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытался пробраться через трассу Саламия-Итрия в провинцию Идлиб. Исламисты, среди которых было три полевых командира, надеялись сойти за мирных жителей. В плен САА они сдались без единого выстрела.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ ведет военную операцию против боевиков «Халифата» около населенного пункта Акербат провинции Хама.

* Организация запрещена на территории РФ.