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Боевики ИГ пытались сбежать из Акербатского «котла» в Идлиб
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    Боевики ИГ пытались сбежать из Акербатского «котла» в Идлиб

    16:57  13 Сентября 2017
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    Боевики ИГ пытались сбежать из Акербатского «котла» в Идлиб

    Хама, 13 сентября. 25 боевиков «Исламского государства»* пытались пробраться на территорию провинции Идлиб под видом гражданских лиц.

    По данным сирийских источников отряд из 25 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытался пробраться через трассу Саламия-Итрия в провинцию Идлиб. Исламисты, среди которых было три полевых командира, надеялись сойти за мирных жителей. В плен САА они сдались без единого выстрела.

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ ведет военную операцию против боевиков «Халифата» около населенного пункта Акербат провинции Хама.

    Боевики ИГ пытались сбежать из Акербатского «котла» в Идлиб

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #акербат
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