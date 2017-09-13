Навальный на задворках: как Гудков стал реальным лидером оппозиции

В Избранное

Прошедшие в воскресенье, 10 сентября, муниципальные выборы в Москве продемонстрировали очевидный факт — лидером несистемной оппозиции стал Дмитрий Гудков. Алексей Навальный, у которого до недавнего времени была пусть и небольшая, но своя целевая аудитория, оказался далеко на затворках.

В целом же, прошедший 10 сентября Единый день голосования был не слишком богат на сюрпризы — на выборах региональных высших должностных лиц ожидаемо и с большим отрывом победили действующие губернаторы или врио — выдвиженцы президента. Подавляющее большинство мест в региональных заксобраниях, столь же ожидаемо, заняли представители «Единой России» с редкими вкраплениями коммунистов, либерал-демократов и справедливороссов. По-настоящему значимыми для российской политической действительности на этот раз оказались именно местные выборы, а конкретно выборы муниципальных депутатов в Москве.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в беседе с корреспондентом ФАН отметил: коалиция «Объединенные демократы» Дмитрия Гудкова, включившая в свои ряды представителей партий «Яблоко» и «Парнас», а также общественных движений «Солидарность» и «Открытая Россия», получила 266 мандатов муниципального уровня из 1502 в 62 районах столицы. Кроме того, по крайней мере, в 16 районах Москвы представители коалиции Гудкова заняли большинство мест в муниципальных представительных органах. Данный факт дает возможность сделать ряд выводов отнюдь не местного, а вполне федерального значения.

«Во-первых, либеральная идея располагает определенным электоратом, который отнюдь не стремится к нулю, как уверовали за последние годы многие радикал-патриоты, и в случае его мобилизации может быть представлена в органах власти. Во-вторых, ничего плохого в таком представительстве нет, поскольку либеральная оппозиция, таким образом, включается в процесс реального государственного и муниципального управления на местах, обременяется политической ответственностью за свои слова и дела. В-третьих, опровергнут тезис что «реальной оппозиции» (о том, что на выборах в России победить невозможно, и поэтому якобы единственный путь политической борьбы — провокация уличных протестов»), — добавил Андрей Рязанцев.

Эксперт отметил, что на примере муниципальных выборов в Москве отчетливо видно, что силы, способные объединиться и грамотно провести кампанию, победить могут, причем весьма убедительно. Следовательно, выборы как механизм формирования политического представительства граждан в России действительно работают, а политики вроде Алексея Навального, отрицающие возможность добиться политического результата законным путем, осознанно избирают для себя путь провокации.

«Кроме того, продемонстрировано, что власть готова идти на диалог с любой силой, представляющей интересы общества, выраженные законным путем. Развитие перечисленных тенденций можно лишь приветствовать», — заключил Андрей Рязанцев.

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН заметил, что у несистемной оппозиции все-таки есть разногласия, и она не выступает единым фронтом. Дмитрий Гудков активно работал, чтобы победить на муниципальных выборах. И это получилось на хорошем уровне, поскольку он прошел не один, но и помог другим представителям оппозиции. Он смог объединить какую-то часть людей.

«Такая оппозиция нужна, чтобы оздоравливать политическое поле и создавать конструктивную конкуренцию. Гудков продвигает молодых политиков и использует принятые во всем мире способы политической борьбы. Но можно сказать, у нас в стране есть также представители неадекватной оппозиции, которая действуют только при помощи провокаций и нарушений закона. Конечно же, это Навальный и его приспешники. Пока он отдыхал на морях, Дмитрий Гудков работал, получив реальный результат в политической борьбе. Политический противовес в виде некоторой части оппозиции, которую сейчас по факту возглавил Гудков, — это положительные симптомы», — рассказал Иван Аркатов.

И тут, заметил эксперт, возникает вопрос, нужна ли нашей стране такая оппозиция, которую возглавляют популисты и провокаторы в лице Навального и его приспешников. Если Алексей Навальный борется за власть, как он заявляет, то почему он не принимал участие в выборах, почему он отдыхал, а не трудился на предвыборной арене? Скорее всего, у него какие-то свои цели, и в их достижении он ничего не гнушается.