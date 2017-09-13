Песков назвал дату встречи Путина и главы МИД Ирана

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Москва, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом в среду, 13 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что основными темами предстоящих переговоров станут ситуация в Сирии и Ираке, а также борьба с терроризмом. Однако он не сообщил, кто из российского руководства будет присутствовать на встрече.

«Будет», — заявил в среду Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии Путина во встрече с Зарифом. При этом он не уточнил, о чем будет идти речь на переговорах.