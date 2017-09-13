РЖД объявили о снижении цен на скоростной поезд «Сапсан»

В Избранное

Москва, 13 сентября. ОАО «Российские железные дороги» объявили о снижении цены на 50% на билеты на высокоскоростной поезд «Сапсан» до 30 сентября, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В день отправления билеты на скоростной поезд «Сапсан» можно купить с большой скидкой. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД. Здесь уточняется, что скидка составляет 50%, при наличии свободных мест. В половинную стоимость не включаются сервисные услуги. Главный железнодорожный перевозчик страны впервые предлагает подобную акцию, ранее по данной схеме продавались билеты в купе-переговорные, пишет «Утро.Ру».