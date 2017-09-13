Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА

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Идлиб, 13 сентября. Боевики покинули террористический альянс после ухода Верховного муфтия «Джебхат ан-Нусры».

Пять вооруженных группировок покинули террористический альянс «Джебхат ан-Нусры*» (запрещена в России) «Хайят Тахрир аш-Шам» после того, как Верховный муфтий «Ан-Нусры» Абдулла Мухаммад аль-Мухаисини заявил о своей отставке. В альянсе к аль-Мухаисини двойственное отношение - часть боевиков считает его духовным отцом исламистов, другие призывают арестовать муфтия за связи с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).

Сам аль-Мухаисини заявил, что разочарован противостоянием группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Ахрар аш-Шам». Именно поэтому он покинул альянс.

* Организация запрещена на территории РФ.