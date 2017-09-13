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Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА
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    Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА

    16:46  13 Сентября 2017  /обновлено: 18:07  13 Сентября 2017
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    Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА

    Идлиб, 13 сентября. Боевики покинули террористический альянс после ухода Верховного муфтия «Джебхат ан-Нусры».

    Пять вооруженных группировок покинули террористический альянс «Джебхат ан-Нусры*» (запрещена в России) «Хайят Тахрир аш-Шам» после того, как Верховный муфтий «Ан-Нусры» Абдулла Мухаммад аль-Мухаисини заявил о своей отставке. В альянсе к аль-Мухаисини двойственное отношение - часть боевиков считает его духовным отцом исламистов, другие призывают арестовать муфтия за связи с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).

    Сам аль-Мухаисини заявил, что разочарован противостоянием группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Ахрар аш-Шам». Именно поэтому он покинул альянс.

    Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам
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