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Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель должна принести извинения после публикации в журнале Focus. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Есть проблема, связанная с общей политической культурой и, к сожалению, мы тоже грешим многими вещами, в том числе и в СМИ. Но ситуация с Меркель абсолютно другая. Канцлер — первое лицо страны, взаимоотношения с которой для России важны. У нас прочные и серьезные экономические связи. Авторитет Путина в Германии среди мировых лидеров запредельно высок. Немцы любят и уважают Путина за его позицию, такт и выдержанность. В отличие от многих первых лиц мировых держав, которые в своей риторике бывают крайне несдержанны, Путин никого, никогда и ни при каких обстоятельствах не оскорбил. Даже тех, кто его пытался унизить. Это его стиль. Вне всякого сомнения, эта ситуация получит более широкую огласку в обществе. Это крайне беспардонная вещь, — комментирует для ФАН Франц Клинцевич. — Так или иначе, наши дипломаты должны добиться официального заявления. Сослаться на игру слов, некое недопонимание или сложности перевода — несостоятельно».

Напомним, что ранее посольство России в ФРГ сообщило, что ждет извинений от журнала Focus за использование в статье оскорбительного высказывания в отношении президента России. Автор в своей статье написал следующее: Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem, Hund Putin («Она боится собаки Путина, но она не боится собаки-Путина»). На обложке Focus красуется фото канцлера с подписью «50 причин за Меркель — 50 причин против Меркель».

Пресс-секретарь журнала Focus считает, что автор статьи не сделал ничего оскорбительного.

«Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить Путина. Скорее, в первую очередь это была ироничная игра слов», — цитирует газета Deutsche Welle слова Алис Вагнер.

Вагнер также добавила, что немецкое слово Hund (собака — Прим. ФАН) фактически равносильно выражению harter Hund (дословно «крепкий орешек» — При. ФАН). «К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке», — подытожила она, так и не извинившись перед российской стороной. Поскольку в Германии грядут выборы, так или иначе помощники Меркель должны мониторить прессу и все, что пишут о канцлере. Поскольку они пропустили столь грубое сравнение, немецкая пресса посчитала, что можно «иронично играть словами».

Ангела Меркель неоднократно выступала с критикой в адрес Владимира Путина и призывала «не доверять этому парню». Также Меркель, после случая с лабрадором Путина Кони (собака вбежала в зал во время ее беседы с президентом и Меркель испугалась, так как в 1996 году ее покусала собака), который был взят за основу выражения Focus, говорила, что «Путину приходится показывать, что он мужчина, потому что он боится собственной слабости, ведь у России нет ничего — ни успешной политики, ни экономики». Высказывания Меркель могли косвенно спровоцировать публикацию в Focus.