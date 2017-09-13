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Цены будут снижаться: эксперты оценили последствия возвращения турецких помидоров в РФ
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    Цены будут снижаться: эксперты оценили последствия возвращения турецких помидоров в РФ

    17:47  13 Сентября 2017
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    Цены будут снижаться: эксперты оценили последствия возвращения турецких томатов в РФ

    Россия может возобновить импорт турецких томатов, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев телеканалу «Россия 24». Как поведут себя цены на овощи в этом случае — в материале Федерального агентства новостей.

    Министр отметил, что импортировать иностранные овощи будут либо в зимнее время, либо ранней весной. Первая поставка томатов на отечественные прилавки может произойти уже нынешней зимой.

    «Мы будем мониторить рынок», — сказал Ткачев.

    Идею поставлять турецкие помидоры только в осенне-зимний период Ткачев объяснил заботой о российских потребителях — в это время года овощи в России в дефиците.

    Профессор кафедры «Экономической теории и менеджмента» Государственного университета по землеустройству, зампред комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Александр Фомин положительно отреагировал на заявление главы Минсельхоза.

    «Это абсолютно честная, разумная и прозрачная позиция государства. Турецкие томаты окажутся на российском рынке, но только в те периоды времени, когда внутренний рынок испытывает дефицит. Решение импортировать овощи в осенне-зимний период – это, с одной стороны, защита наших производителей, с другой стороны, произойдет снижение цен для конечного потребителя. Если возвращение экспортных томатов будет происходить по такому сценарию, мы сможем решить две проблемы одновременно», — говорит Фомин.

    Цены будут снижаться: эксперты оценили последствия возвращения турецких томатов в РФ

    Также эксперт указал на то, что политика РФ по импортозамещению в сфере аграрно-промышленного комплекса несколько затянулась. Фомин указывает, что не только российское государство старается защитить своих производителей, это делают все страны, которые заинтересованы в развитии подобного рода бизнеса. Фомин говорит, что на следующем этапе власти должны простимулировать игроков АПК производить высококонкурентную продукцию.

    Цены будут снижаться: эксперты оценили последствия возвращения турецких томатов в РФ

    Исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов также придерживается мнения, что возвращение турецких овощей на российский рынок — это положительная новость для покупателей.

    «Чем выше конкуренция между поставщиками, тем лучше, поскольку растет качество продукции. Для наших производителей это небольшой минус, поскольку цены на овощи будут снижаться», — объясняет эксперт.

    2 июня 2017 года Россия возобновила поставки турецких продуктов питания, в частности, замороженных частей тушек, субпродуктов домашних кур и индеек, свежих или охлажденных огурцов и корнишонов, яблок, груш, винограда, земляники и клубники. Запрет на ввоз томатов был сохранен, поскольку в эту отрасль государство вложило очень серьезные деньги.

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    Автор: Михаил Блинов
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