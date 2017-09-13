Цены будут снижаться: эксперты оценили последствия возвращения турецких помидоров в РФ

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Россия может возобновить импорт турецких томатов, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев телеканалу «Россия 24». Как поведут себя цены на овощи в этом случае — в материале Федерального агентства новостей.

Министр отметил, что импортировать иностранные овощи будут либо в зимнее время, либо ранней весной. Первая поставка томатов на отечественные прилавки может произойти уже нынешней зимой.

«Мы будем мониторить рынок», — сказал Ткачев.

Идею поставлять турецкие помидоры только в осенне-зимний период Ткачев объяснил заботой о российских потребителях — в это время года овощи в России в дефиците.

Профессор кафедры «Экономической теории и менеджмента» Государственного университета по землеустройству, зампред комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Александр Фомин положительно отреагировал на заявление главы Минсельхоза.

«Это абсолютно честная, разумная и прозрачная позиция государства. Турецкие томаты окажутся на российском рынке, но только в те периоды времени, когда внутренний рынок испытывает дефицит. Решение импортировать овощи в осенне-зимний период – это, с одной стороны, защита наших производителей, с другой стороны, произойдет снижение цен для конечного потребителя. Если возвращение экспортных томатов будет происходить по такому сценарию, мы сможем решить две проблемы одновременно», — говорит Фомин.

Также эксперт указал на то, что политика РФ по импортозамещению в сфере аграрно-промышленного комплекса несколько затянулась. Фомин указывает, что не только российское государство старается защитить своих производителей, это делают все страны, которые заинтересованы в развитии подобного рода бизнеса. Фомин говорит, что на следующем этапе власти должны простимулировать игроков АПК производить высококонкурентную продукцию.

Исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов также придерживается мнения, что возвращение турецких овощей на российский рынок — это положительная новость для покупателей.

«Чем выше конкуренция между поставщиками, тем лучше, поскольку растет качество продукции. Для наших производителей это небольшой минус, поскольку цены на овощи будут снижаться», — объясняет эксперт.

2 июня 2017 года Россия возобновила поставки турецких продуктов питания, в частности, замороженных частей тушек, субпродуктов домашних кур и индеек, свежих или охлажденных огурцов и корнишонов, яблок, груш, винограда, земляники и клубники. Запрет на ввоз томатов был сохранен, поскольку в эту отрасль государство вложило очень серьезные деньги.