Володин о ситуации с Поклонской и фильмом «Матильда»: Депутат имеет право на позицию

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Москва, 13 сентября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания министра культуры Владимира Мединского о депутате ГД от «Единой России» Наталье Поклонской. По его словам, Поклонская имеет право на свою позицию, если это не нарушает закон.

«У депутата есть право на свою позицию. — сказал Володин, имея в виду позицию Поклонской по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. — Все то, что не нарушает закон, это право депутата, а если депутат нарушает закон, то это уже прерогатива правоохранительных органов».

Спикер также сообщил, что уже посмотрел «Матильду». При этом Володин отказался отвечать на вопрос, понравился ли ему фильм, передает РИА Новости.

Ранее Мединский назвал «беззаконием и цензурой» любые намерения «инициативщиков» запретить показ фильма Алексея Учителя, а также любые попытки давления на частные или государственные кинотеатры.