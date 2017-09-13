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Политика
Россия рассмотрит вопрос привлечения Пан Ги Муна к решению проблемы с КНДР
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    Россия рассмотрит вопрос привлечения Пан Ги Муна к решению проблемы с КНДР

    17:07  13 Сентября 2017
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    Россия рассмотрит вопрос привлечения Пан Ги Муна к решению проблемы с КНДР

    Москва, 13 сентября. Российские власти изучат вопрос привлечения бывшего генсека ООН Пан Ги Муна к переговорам о ситуации на Корейском полуострове. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу действующего главы ООН Антониу Гутерреша.

    «Необходимо выяснить детали, обсудить детали. Пока так нельзя ставить вопрос», — отметил он.

    Россия рассмотрит вопрос привлечения Пан Ги Муна к решению проблемы с КНДР

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что может привлечь своего предшественника Пан Ги Муна к переговорам об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Напомним, что Пан Ги Мун возглавлял Организацию Объединенных Наций с 2007 по 2016 годы.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #оон #кндр #песков #пан ги мун #переговоры
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