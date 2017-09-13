Поклонская отреагировала на критику Мединского из-за «Матильды»

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Москва, 13 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критическое заявление главы Минкультуры Владимира Мединского по ситуации вокруг скандального фильма «Матильда».

Ранее министр назвал «беззаконием и цензурой» любые намерения «инициативщиков» запретить показ фильма Алексея Учителя, а также любые попытки давления на частные или государственные кинотеатры. Таким образом Мединский прокомментировал новости об отказе кинотеатров транслировать «Матильду».

Министр подчеркнул, что ведомство, выдавая прокатные удостоверения фильму, руководствовалось законом, а не вкусовщиной.

«Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда»… отказываются от показа фильма, имея полное на это право», — заявила Поклонская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она также добавила, что бывшие партнеры режиссера рассказывают о подмене сценария и нецелевом использовании бюджетных средств при создании картины.

«При этом профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть, из-за того, что решение принято в течение суток?», — отметила Поклонская.

Напомним, что новый фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует о романтических отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера — 26 октября 2017 года. Главные роли в картине исполнили Ларс Айдингер, Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Михалина Ольшанская.