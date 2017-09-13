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Политика
Володин: Люди ждут участия Путина в выборах 2018 года
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    Володин: Люди ждут участия Путина в выборах 2018 года

    16:45  13 Сентября 2017  /обновлено: 17:07  13 Сентября 2017
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    Володин: Люди ждут участия Путина в выборах 2018 года

    Москва, 13 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признался, что ждет согласия президента РФ Владимира Путина на участие в выборах 2018 года.

    По его словам, россияне также ждут этого, задают вопросы и возлагают большие надежды.

    «Это позиция подавляющего большинства граждан нашей страны. У нас есть лидер, который может сделать многое для страны, потому что уже то, что сделано, заслуживает не только уважения, но это оценивают во всем мире», — заявил Володин.

    Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы Путин выдвинул свою кандидатуру, и страна продолжала дальше развиваться под его руководством. Сам спикер Госдумы подчеркнул, что связывает будущее России только с Путиным.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #путин #володин #выборы-2018
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