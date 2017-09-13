Володин: Люди ждут участия Путина в выборах 2018 года

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Москва, 13 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признался, что ждет согласия президента РФ Владимира Путина на участие в выборах 2018 года.

По его словам, россияне также ждут этого, задают вопросы и возлагают большие надежды.

«Это позиция подавляющего большинства граждан нашей страны. У нас есть лидер, который может сделать многое для страны, потому что уже то, что сделано, заслуживает не только уважения, но это оценивают во всем мире», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы Путин выдвинул свою кандидатуру, и страна продолжала дальше развиваться под его руководством. Сам спикер Госдумы подчеркнул, что связывает будущее России только с Путиным.