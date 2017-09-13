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Песков назвал «схоластикой» рассуждения о допинг-скандале вокруг спортсменов РФ
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    Песков назвал «схоластикой» рассуждения о допинг-скандале вокруг спортсменов РФ

    18:22  13 Сентября 2017
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    Песков назвал «схоластикой» рассуждения о допинг-скандале вокруг спортсменов РФ

    Москва, 13 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что все рассуждения об употреблении российскими атлетами допинга кроме прямого обвинения или его отсутствия являются «абсолютной схоластикой». 

    Всемирное антидопинговое агентство 13 сентября прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена, не обнаружив убедительных доказательств. По словам Макларена, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены свыше 1000 спортсменов из России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что данную информацию должны комментировать сами сотрудники WADA.

    «Спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются в употреблении допинга. Все остальное – это абсолютная схоластика», — пояснил Песков. 

    Таким образом он ответил на вопрос, что стало причиной прекращения расследования — отсутствие доказательств или невиновность россиян. Напомним, что в 2016 году был обнародован доклад о применении российскими спортсменами запрещенных препаратов, что стало поводом отстранения атлетов от участия в Олимпиаде в Рио.

    Песков назвал «схоластикой» рассуждения о допинг-скандале вокруг спортсменов РФ

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #дмитрий песков #wada
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