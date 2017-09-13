Песков назвал «схоластикой» рассуждения о допинг-скандале вокруг спортсменов РФ

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Москва, 13 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что все рассуждения об употреблении российскими атлетами допинга кроме прямого обвинения или его отсутствия являются «абсолютной схоластикой».

Всемирное антидопинговое агентство 13 сентября прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена, не обнаружив убедительных доказательств. По словам Макларена, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены свыше 1000 спортсменов из России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что данную информацию должны комментировать сами сотрудники WADA.

«Спортсмены или обвиняются в употреблении допинга, или не обвиняются в употреблении допинга. Все остальное – это абсолютная схоластика», — пояснил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, что стало причиной прекращения расследования — отсутствие доказательств или невиновность россиян. Напомним, что в 2016 году был обнародован доклад о применении российскими спортсменами запрещенных препаратов, что стало поводом отстранения атлетов от участия в Олимпиаде в Рио.