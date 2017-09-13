Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года

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Москва, 13 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Госдумы выразил возмущение попытками вызвать интерес избирателей с помощью выдвижения для участия в президентских выборах 2018 года женщину.

«Женщину? Давайте подыщем женщину. В следующий раз обезьяну будете искать? Или трансвестита. А на парламентские партии наплевать», — заявил политик.

Жириновский призвал добиваться того, чтобы результаты выборов не были известны заранее, другими способами. «Стараемся не честно победить на выборах, а вызвать интерес, — добавил он. — Ну, пирожки завезите с икрой. Придут, съедят пирожки, а проголосуют не так, как вы хотите».