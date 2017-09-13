Российская военная полиция оборудовала в провинции Идлиб несколько КПП

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Идлиб, 13 сентября. Российская военная полиция будет обеспечивать безопасность в зоне деэскалации конфликта.

По данным министерства обороны России военные полицейские будут обеспечивать безопасность мирных граждан, а также свободное перемещение грузов в зону деэскалации №1, расположенную в провинции Идлиб. Два контрольно-пропускных пункта оборудованы в населенных пунктах Крах на трассе Суран-Абу-Духур-Хамиде и Абу-Дали.

Российская инициатива была крайне негативно встречена боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России), однако работе российских военнослужащих исламисты не препятствовали.

* Организация запрещена на территории РФ.