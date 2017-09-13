В ОБСЕ раскритиковали Прибалтику за существование «неграждан»

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Существование феномена «неграждан» в Латвии и Эстонии и дискриминационная языковая государственная политика влечет за собой неравный доступ жителей этих стран к правосудию. Об этом в среду, 13 сентября, заявил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Алексей Семенов в ходе ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Существует информация о случаях, когда суды в Латвии просто не принимают претензии «неграждан» для защиты от всех форм дискриминации. Таким образом, «неграждане» не могут защитить в суде свое право быть представленными в правительстве, доступ к рабочим местам, заниматься определенными профессиями», — заявил эксперт в ходе совещания ОБСЕ.

Отметим, что «негражданами» Латвии и Эстонии являются лица, которые родились и постоянно проживали в этих странах, но тем не менее не являющиеся их гражданами. «Неграждане» не имеют права голоса и ограничены в социальных и экономических правах: при приобретении недвижимости, в праве на пенсию, в праве хранить и носить оружие, в праве на безвизовое посещение ряда стран и так далее. Большинство «неграждан» представляет национальные меньшинства: русских, белорусов, украинцев, поляков и литовцев. Количество «неграждан» в Латвии составляет около 252 тысяч человек (12% от общей численности населения) и около 90 тысяч человек в Эстонии (6%).

«Право на равный и свободный доступ к правосудию и независимость судебной власти составляют фундаментальную основу современной концепции справедливого правосудия. Все остальные принципы правосудия не имеют смысла, если не обеспечено право граждан на доступ к правосудию. Существование «неграждан», ограниченных в правах, недопустимо в демократических странах», — сказал Алексей Семенов.

Эксперт отметил определенные усилия эстонских властей по обеспечению равного доступа к правосудию, в частности, тот факт, что недавно эстонские власти разрешили судам принимать заявки на языках национальных меньшинств (ранее заявки в суд, поданные на русском языке, отклонялись). Однако, по его мнению, этих мер недостаточно для адекватного обеспечения всех гражданских прав неэстонских жителей страны: пока существует феномен «неграждан», значительная часть эстонского населения будет ущемлена в правах.

Делегация Латвии в своем ответе заявила, что люди без гражданства, проживающие в Латвии, находятся под защитой Конвенции ООН 1954 года о статусе апатридов, а процесс натурализации постоянно подвергается упрощению. По словам латвийского представителя, «натурализацию в Латвии можно пройти за два часа», не объяснив, почему при этом сотням тысяч пораженных в правах «неграждан» до сих пор не удается это сделать.

В свою очередь эстонская делегация заявила о том, что у лиц со статусом «неграждан» есть гражданские и экономические права, предоставляемые всем жителям Эстонии. В частности право голосовать на местных выборах и на безвизовый въезд в ЕС. При этом «неграждане» не имеют права голоса на выборах органов власти других уровней, а условия их въезда в ЕС сильно отличаются от условий для граждан Эстонии. По словам эстонского представителя, «государство активно продвигает идею получения гражданства, но не навязывает его — каждый человек имеет право выбирать себе гражданство и самому решать, хочет ли он получить гражданство».