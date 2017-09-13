В ОБСЕ раскритиковали Прибалтику за существование «неграждан»
Существование феномена «неграждан» в Латвии и Эстонии и дискриминационная языковая государственная политика влечет за собой неравный доступ жителей этих стран к правосудию. Об этом в среду, 13 сентября, заявил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Алексей Семенов в ходе ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Существует информация о случаях, когда суды в Латвии просто не принимают претензии «неграждан» для защиты от всех форм дискриминации. Таким образом, «неграждане» не могут защитить в суде свое право быть представленными в правительстве, доступ к рабочим местам, заниматься определенными профессиями», — заявил эксперт в ходе совещания ОБСЕ.
Отметим, что «негражданами» Латвии и Эстонии являются лица, которые родились и постоянно проживали в этих странах, но тем не менее не являющиеся их гражданами. «Неграждане» не имеют права голоса и ограничены в социальных и экономических правах: при приобретении недвижимости, в праве на пенсию, в праве хранить и носить оружие, в праве на безвизовое посещение ряда стран и так далее. Большинство «неграждан» представляет национальные меньшинства: русских, белорусов, украинцев, поляков и литовцев. Количество «неграждан» в Латвии составляет около 252 тысяч человек (12% от общей численности населения) и около 90 тысяч человек в Эстонии (6%).
«Право на равный и свободный доступ к правосудию и независимость судебной власти составляют фундаментальную основу современной концепции справедливого правосудия. Все остальные принципы правосудия не имеют смысла, если не обеспечено право граждан на доступ к правосудию. Существование «неграждан», ограниченных в правах, недопустимо в демократических странах», — сказал Алексей Семенов.
Эксперт отметил определенные усилия эстонских властей по обеспечению равного доступа к правосудию, в частности, тот факт, что недавно эстонские власти разрешили судам принимать заявки на языках национальных меньшинств (ранее заявки в суд, поданные на русском языке, отклонялись). Однако, по его мнению, этих мер недостаточно для адекватного обеспечения всех гражданских прав неэстонских жителей страны: пока существует феномен «неграждан», значительная часть эстонского населения будет ущемлена в правах.
Делегация Латвии в своем ответе заявила, что люди без гражданства, проживающие в Латвии, находятся под защитой Конвенции ООН 1954 года о статусе апатридов, а процесс натурализации постоянно подвергается упрощению. По словам латвийского представителя, «натурализацию в Латвии можно пройти за два часа», не объяснив, почему при этом сотням тысяч пораженных в правах «неграждан» до сих пор не удается это сделать.
В свою очередь эстонская делегация заявила о том, что у лиц со статусом «неграждан» есть гражданские и экономические права, предоставляемые всем жителям Эстонии. В частности право голосовать на местных выборах и на безвизовый въезд в ЕС. При этом «неграждане» не имеют права голоса на выборах органов власти других уровней, а условия их въезда в ЕС сильно отличаются от условий для граждан Эстонии. По словам эстонского представителя, «государство активно продвигает идею получения гражданства, но не навязывает его — каждый человек имеет право выбирать себе гражданство и самому решать, хочет ли он получить гражданство».
«Ответы делегаций прибалтийских республик звучат довольно странно. Они говорят об улучшении условий для неграждан, об упрощении процедуры натурализации, не понимая того, что проблема заключается в самом факте наличия феномена «неграждан» и многочисленных случаев дискриминации, которые вызывает эта ситуация. Для сравнения, в другой прибалтийской республике, Литве, после распада СССР гражданство было выдано всем жителям независимо от их этнического происхождения. Латвия и Эстония продолжают делить жителей на первый и второй сорт, несмотря на многочисленную критику со стороны международных правозащитных структур», — прокомментировал ФАН Алексей Семенов.