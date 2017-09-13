Кремль пока не определился с расписанием Путина на саммите АТЭС

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Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план встреч Владимира Путина в ходе саммита АТЭС пока не определился.

«Нет, пока нет никаких новостей», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, появилось ли что-то новое в плане встреч президента в преддверии саммита АТЭС.

Напомним, что в конце июня президент России Владимир Путин получил приглашение от президента Вьетнама Чан Дай Куанга посетить саммит АТЭС, который пройдет во Вьетнаме в ноябре. Глава государства приглашение принял.