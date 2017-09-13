Песков переадресовал спецслужбам вопрос о телефонных «минированиях»

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Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о серии анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий во многих регионах Российской Федерации.

Так, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, представитель Кремля отметил, что «это вопрос к нашим специальным службам».

Напомним, сегодня неизвестные сообщили о минировании десяти объектов в Хабаровске. В Ставрополе было возбуждено уголовное дело после 42 ложных сообщений о бомбах. Всего же с вечера воскресенья из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых центров, кинотеатров, административных и учебных зданий в городах по всей России.