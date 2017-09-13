Песков рассказал о переговорах по операции ООН в Донбассе

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Москва, 13 сентября. «Нормандская четверка» пока не ведет предметных переговоров по проведению в Донбассе миротворческой операции ООН. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По модальности миссии ООН на Донбассе переговоры предметно в данный момент не ведутся. Безусловно, постоянно осуществляются контакты между помощниками президентов «нормандской четверки», но настоящих переговоров по модальностям пока нет», — отметил он.

Песков подчеркнул, что пока не знает, когда начнутся эти переговоры. Официальный представитель Кремля заверил, что Россия не создает никаких препятствий переговорному процессу.